В Одессе сразу после празднования Нового года тысячи елок оказались заброшенными на тротуарах. Продавцы не смогли продать их накануне праздников.

Об этом пишет "Думская".

Вместо того, чтобы сдать деревья в специальные пункты сбора, продавцы просто бросили их на тротуарах, где их и продавали.

На бизнесменов пожаловался директор ЖКС "Хмельницкий" Александр Новицкий.

"Утром 1 января всегда грустно видеть непроданные новогодние деревья. Вывозим в промышленных масштабах", — заявил чиновник.

Данная ситуация сложилась даже несмотря на то, что в мэрии предупреждали, что с 1 января заработают площадки для сбора новогодних елок. Всего таких пунктов более 10 по всему городу.

Елочные свалки образовали на Мечникова, Сегедской и в других районах города. Коммунальщики вывозят деревья на базу КП "Горзелентрест", где елки превратят в удобрения.

В департаменте городского хозяйства уточнили, что продавцы бросили на улицах более пяти тысяч елок.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в первый день 2022 года в Одессе заработают специальные площадки, на которых можно будет оставить новогоднюю елку в обмен на сладости.

Также "Страна" писала, что перед новогодними праздниками во львовском парке хвойные деревья закрыли решетками, чтобы обезопасить их от незаконной вырубки.