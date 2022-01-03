Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые предусматривают создание национальных природных парков Пуща Радзивилла, Куяльницкий и Холодный Яр.

Кроме этого, в указах говорится об увеличении границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка Меотида, природного парка Вижницкий и ботанического заказника общегосударственного значения Староманзырский.

Национальный природный парк Холодный Яр (6,8 тысяч гектаров земли) будет создан на Черкасщине, Куяльницкий (10,8 тысяч гектаров) в Одесской области, а Пуща Радзивилла (24 тысячи гектаров) в Ровенской области.

Вдобавок увеличится территория Карпатского биосферного заповедника - в его состав войдут 17,9 тыс. га земель.

В территорию национального природного парка Вижницкий включат 131 га земель государственной собственности на территории Черновицкой области.

А к территории национального природного парка Меотида предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности Донецкой области.

Помимо этого, ранее Владимир Зеленский опубликовал в соцсети фото с тренировки, на которой он запечатлен со своими собаками - Петей и Норой. "Страна" писала, что известно о собаке Зеленского, которую зовут как Порошенко.

Также мы рассказывали, как Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым, 2022-м годом. Его обращение оказалось очень длинным - более 22 минут.