Центральный суд Николаева избрал меру пресечения женщине, которую подозревают в убийстве мужчины на дискотеке. Она два месяца будет находиться под ночным домашним арестом (с 19:00 до 06:00).

Об этом со ссылкой на заседание суда сообщает BBC Украина.

Согласно заседанию суда, ночной домашний арест для подозреваемой продлится до 2 марта 2022 года. Именно на такой мере пресечения настаивало следствие.

Также женщине запретили выезжать за пределы Николаевской области, воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства.

В то же время адвокат Оксана Балабан выступала против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки, так как женщина одна воспитывает двое несовершеннолетних детей.

Напомним, 2 января сообщалось, что в Николаевской области местная жительница зарезала мужчину, оказывавшего ей чрезмерные знаки внимания на дискотеке и даже угрожавшего ножом.

В полиции открыли уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" против 30-летней женщины. Теперь ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Житомирской области девушку подозревают в убийстве 14-летнего подростка, тело которого с ножевыми ранениями груди и шеи нашли в заброшенном строении.

Также сообщали, что в Одесской области мужчина зарезал человека и спрятал труп в диване.