С 1 января 2022 года вступил в силу Закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Специалисты Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Харьков) предоставили информацию об административном сборе за проведение государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений и административном сборе за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей на 2022 год.

Об этом сообщается в данных на сайте Восточного межрегионального управления Минюста.

В соответствии со статьей 34 Закона "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" и статьей 36 Закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" административный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором подаются соответствующие документы, и округляется до ближайших 10 гривен.

С 1 января 2022 года установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2481 гривни в месяц.

В Минюсте объяснили размеры суммы административных сборов в 2022 году. Источник: данные Минюста

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