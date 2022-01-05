Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа", касающийся преступлений нацистов времен Великой Отечественной войны (второй мировой войны - Ред.) и сразу после нее.

Об этом 5 января сообщается на сайте главы соседнего государства.

Как рассказали в пресс-службе Лукашенко, закон предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). При этом под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в обозначенный период.

Одновременно закон устанавливает уголовную ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете.

Реализация закона будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества, отметили у Лукашенко.

Ранее "Страна" писала, что в Беларуси хотят прописать в Конституции запрет героизации нацизма.

Также мы сообщали, что Верховная Рада в декабре обратилась к Бундестагу с просьбой признать голодомор геноцидом.