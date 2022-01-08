В Алматинской области комендантский час продлили с 20 вечера до 7 утра. Жителей предупредили, чтобы они не подходили к окнам, поскольку проводится антитеррористическая операция.

Об этом сообщает Telegram-канал издания Sputnik Казахстан в субботу, 8 января.

"Комендантский час в Алматинской области теперь действует с 20 вечера до 7 утра. Власти призывают сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан.

Кроме того, по данным издания, на выезде и въезде в Талдыкорган установлены блокпосты. Водители должны иметь при себе удостоверения личности и документы на авто. К машинам без номеров будут применять самые жесткие меры.

По всем центральным каналам людей призывают не подходить близко к окнам, так как продолжается антитеррористическая операция и это может быть небезопасно.

В Алматинской области продлили действие комендантского часа. Источник: Telegram/Sputnik Казахстан

Ранее "Страна" сообщала, что в Нур-Султане ввели чрезвычайное положение (ЧП) с 5 по 19 января. Во время действия режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города, запрещены собрания, у физических лиц будет изъято оружие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также объявил режим ЧП в Алматы и Мангистауской области до 19 января.

Кроме того, мы писали, что в Казахстане, в пригороде Алматы, вдоль трассы на Бишкек, ведутся боевые действия. По данным СМИ, в окрестностях поселка Райымбек, который расположен в пригороде крупнейшего города республики, несколько часов продолжается бой.