Практически на всей территории Украины в понедельник, 10 января, ожидается гололедица. В связи с этим объявлен I (желтый) уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"10 января на дорогах гололедица. (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают украинцев синоптики.

По данным Укргидрометцентра, проблема гололедицы не коснется лишь территории Крыма, все остальные регионы отмечены желтым цветом.

Напомним, в понедельник, 10 января, в северных, центральных и восточных областях Украины ожидается снег, на юге и западе страны без существенных осадков. В Киеве днем столбики термометров покажут -3...+1 градусов, ночью ожидается -1...-5 градусов. Местами туман и гололедица.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за снегопада в Пакистане погибли более 20 человек (в том числе 10 детей), которые приехали любоваться метелью. Трагедия произошла в городе Мурри, куда прибыли туристы на более чем 100 тысячах автомобилей, чтобы понаблюдать за сильным снегопадом.

Также мы сообщали, что медики сообщили украинцам, как оставаться физически активными даже в холода и гололед.