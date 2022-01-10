Всемирно известная социальная сеть Twitter, которую Трамп назвал "позором демократии", начала тестирование новой и интерактивной функции. В ближайшее время пользователи платформы будут иметь возможность оставлять собственные видеореакции к постам в твиттере.

Об этом написано на странице Twitter Support в соответствующей социальной сети.

"Эта функция в настоящее время тестируется на iOS. Если у вас есть доступ к этой функции, в меню ретвита будет кнопка "Цитировать твит с реакцией". Нажав на нее, вы попадете на экран, где вы можете сделать фото или видео, чтобы поместить поверх твита, или выбрать одно из фотогалереи", - сообщает компания.

Между тем, издание "The Verge" обеспокоено тем фактом, что подобного рода интерактивные и безобидные, на первый взгляд, нововведения, могут стать способом преследования пользователей Twitter. Также команда "The Verge" заявила, что Twitter копирует функции Instagram и TikTok.

Однако в самой компании на обвинения о слежке утверждают, что это исключено, поскольку безопасность людей является главной задачей команды Twitter Support.

Напомним, ранее мы писали о том, что Twitter сделала общедоступным сервис голосовых чатов Spaces. С осени он тестировался с привлечением ограниченного числа пользователей. Новый сервис - это по сути аналог Clubhouse, позволяющий создавать виртуальные комнаты для голосового общения в режиме онлайн.

Мы также сообщали о том, что популярная социальная сеть Twitter заявила о новой политике конфиденциальности. Теперь пользователи смогут по запросу удалять фотографии со своим участием, опубликованные без их согласия.