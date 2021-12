Популярная социальная сеть Twitter заявила о новой политике конфиденциальности. Теперь пользователи смогут по запросу удалять фотографии со своим участием, опубликованные без их согласия.

Об этом идет речь в обновленных правилах использования Twitter.

"Когда мы получим уведомление от изображенных лиц или от уполномоченного представителя о том, что они не дали согласия на передачу своего личного изображения или видео, мы удалим его", - сообщает администрация соцсети.

Кроме того, в нововведениях сказано, что эта политика не применяется по отношению к СМИ, в которых фигурируют общественные деятели или отдельные лица, когда журналистом используются фото и сопроводительный текст твита в общественных интересах или повышают ценность общественного обсуждения.

Также в обновленных правилах Twitter говорится, что теперь запрещено публиковать частную информацию других людей без их ведома и разрешения.

"Мы обновляем нашу существующую политику в отношении частной информации и расширяем ее сферу действия, чтобы включить в нее "частные носители". Согласно нашей существующей политике, публикация частной информации других людей, такой как номера телефонов, адреса и идентификаторы, уже запрещена в Twitter. Это включает угрозы раскрыть личную информацию или побуждение к этому других", - говорится в правилах.

Напомним, что Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Официальное объяснение соцсети сводится к тому, что платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Сам Трамп и его сторонники считают, что это проявление тотальной цензуры.

Кроме того, администрация соцсети Twitter заблокировали страницу, принадлежащую новой онлайн-платформе американского лидера Дональда Трампа под названием "From the Desk of Donald J. Trump" ("Со стола Дональда Трампа").