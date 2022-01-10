В ходе сегодняшнего брифинга по итогам первого раунда переговоров между Вашингтоном и Москвой по гарантиям безопасности для России со стороны США и НАТО замглавы МИД РФ Сергей Рябков поспорил с журналистом Bloomberg и сравнил американское агентство с сыром рокфор.

Об этом российский дипломат сообщил в понедельник, 10 января, на брифинге.

Журналист заявил, что для Bloomberg "важны не рейтинги, а важная экономическая информация, необходимая инвесторам".

По словам журналиста издания, агентство передает, как американскую, так и российскую информацию.

В ответ на данную реплику Сергей Рябков поинтересовался у журналиста, откуда ему известно, что необходимо инвесторам. Он выразил сомнение, что издание объективно проводит соответствующие исследования.

"Bloomberg передает американскую позицию в ее мейнстримном изложении и фрагментарно дает российскую позицию: когда это удобно либо когда это может разукрасить… Знаете, как сыр рокфор – такой слегка вонючий. Вот чем занимается Bloomberg, подавая российскую позицию", – заявил замминистра иностранных дел России.

Рябков сравнил Bloomberg с сыром рокфор. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции после встречи с представителем США Венди Шерман в рамках переговоров Америки и РФ по вопросам гарантий безопасности, которые прошли в Женеве, заявил, что ключевое требование России по НАТО "категорически" не продвигается.

Также мы писали, что представитель РФ Рябков заявил об отсутствии планов по нападению на Украину.

Кроме того, "Страна" информировала, что Рябков заявил о прогрессе по договоренностям, которые финализируют после встреч с НАТО.