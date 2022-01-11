В России на Чукотке привлекут к ответственности директора школы, в которой повара использовали для приготовления творожной запеканки электрическую дрель с насадкой для строительного миксера.

Этим устройством сотрудницы школьной столовой перемешивали творожную массу. Процесс приготовления таким образом еды для школьников попал на фото, которые после публикации в соцсети вызвали резонанс. Об этом пишут "Вести образования".

После появления фотографий в соцсетях правоохранители провели проверку. Инцидент с использованием поварами электродрели с насадкой для строительного миксера произошел в Центре образования села Лаврентия.

Кроме того, прокуратура установила, что для приготовления творожной массы была использована также посуда из алюминия. В отношении директора образовательного учреждения возбудили дело об административном правонарушении.

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