В Соединенных Штатах Америки по итогам декабря прошедшего года индекс потребительских цен вырос на семь процентов. Это рекордный уровень инфляции за период в сорок лет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Указано, что рост индекса потребительских цен по итогам декабря 2021 года в семь процентов стал самым большим годовым приростом с 1982 года. На подорожание, в частности, повлияло появление нового штамма коронавируса "Омикрон".

В то же время дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, наряду со стимулами, призванными поддержать экономику, оказали самое сильное давление на цены почти за четыре десятилетия.

Таким образом, базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и энергоносители) вырос на 5,5 процента в годовом исчислении

Ранее "Страна" подробно разбиралась, получат ли украинские производители пищевой продукции льготный газ и что будет с ценами на продукты в Украине. Из-за рекордных цен на газ о подорожании своей продукции заявили не только пекари, но и производители молочной продукции, тепличных овощей, кондитерки.

Также сообщалось, что украинские хлебозаводы обещают подорожание хлеба из-за высоких цен на газ уже в январе.