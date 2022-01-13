Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС думают над отправкой Украине специальной миссии по подготовке украинских офицеров.

Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 13 января.

По словам Борреля, в ЕС готовятся создать необычную миссию.

"Есть предложение о создании миссии, но не обычной миссии по подготовке военных, наподобие тех, которые мы осуществляем в Мали и осуществляли в ЦАР. Речь идет о подготовке кадров высокого уровня армии Украины, украинцы не нуждаются в базовой подготовке", - сказал он.

Боррель рассказал, что Евросоюз уже направил делегацию в Украину для обсуждения целей будущей миссии и возможности ее реализации. Также он выразил надежду, что этот вопрос решится в ближайшее время.

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