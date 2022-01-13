Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка даст жесткий ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление помощника президента США в четверг, 13 января.

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе.

Такая риторика Салливана стала ответом на недавнее заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который не исключил возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и Венесуэле в случае провала переговоров с США по гарантиям безопасности.

По словам Рябкова, все зависит от того, как будут действовать американские коллеги.

Напомним, что в Кремле оценили прошедшие переговоры России с США в Женеве, и с НАТО в Брюсселе как неудачные. Появление на фоне переговоров в Сенате США законопроекта о новых санкциях оценили как попытку давления на Москву.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве рассчитывают, что после прошедших переговоров России с США и с НАТО Вашингтон и Альянс сдержат свои обещания и "положат на бумагу" свою реакцию на предложения по гарантиям безопасности.

Также мы писали, что у Путина приравняли возможные новые санкции от США к разрыву отношений.