В декабре 2021-го в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза, всего в этом месяце от туберкулеза лечились 12 448 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Опубликована такая статистика заболевания в декабре:

1 229 новых случаев заболевания;

311 пациентов с рецидивом;

30 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;

61 пациент, начавший повторное лечение после неудачного;

19 других случаев;

16 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения.

Симптомы туберкулеза могут быть незаметны на протяжении многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях. Несвоевременное обращение к врачу приводит к продлению срока лечения и возникновению осложнений заболевания.

Туберкулез важно выявить на ранней стадии, ведь тогда пациент может с первых дней начать лечение амбулаторно с соблюдением инфекционного контроля.

На фоне пандемии пристальное внимание к своему здоровью приобрело двойное значение, ведь только по клиническим симптомам отличить туберкулез от коронавируса довольно сложно. Кроме того, у пациента возможно их сочетание. Ранее мы рассказали, как отличить COVID-19 с туберкулезом.

Также ранее "Страна" писала, что в ноябре 2021-го в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза.