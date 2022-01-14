В МОЗ назвали число заболевших туберкулезом украинцев в декабре прошлого года
В декабре 2021-го в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза, всего в этом месяце от туберкулеза лечились 12 448 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.
Опубликована такая статистика заболевания в декабре:
- 1 229 новых случаев заболевания;
- 311 пациентов с рецидивом;
- 30 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;
- 61 пациент, начавший повторное лечение после неудачного;
- 19 других случаев;
- 16 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения.
Симптомы туберкулеза могут быть незаметны на протяжении многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях. Несвоевременное обращение к врачу приводит к продлению срока лечения и возникновению осложнений заболевания.
Туберкулез важно выявить на ранней стадии, ведь тогда пациент может с первых дней начать лечение амбулаторно с соблюдением инфекционного контроля.
На фоне пандемии пристальное внимание к своему здоровью приобрело двойное значение, ведь только по клиническим симптомам отличить туберкулез от коронавируса довольно сложно. Кроме того, у пациента возможно их сочетание. Ранее мы рассказали, как отличить COVID-19 с туберкулезом.
Также ранее "Страна" писала, что в ноябре 2021-го в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза.