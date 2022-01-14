В пятницу, 14 января, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с его коллегой и Азербайджана Ильхамом Алиевым стороны обсудили создание транспортного коридора Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Об этом Зеленский рассказал на брифинге после встречи с делегацией из Баку.

Во время встречи стороны подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве. Также главы государств обсудили работу над перспективами сотрудничества, в том числе и создание транспортного коридора в рамках ГУАМ (региональная организация, в которую входит Украина, Азербайджан, Молдавия и Грузия). То есть коридор получится в обход России.

"Мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, возможно в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдавию. Также поднимали вопросы и в сельском хозяйстве, в титановой отрасли многих других очень важный наших, я уверен, в будущем очень успешных, проектах", - сказал Зеленский.

Напомним, еще в 2020 году Зеленский предложил президенту Азербайджана уделить больше внимания работе в организации ГУАМ.

Также сообщалось, что Зеленский обсудил с Борисом Джонсоном шаги по деэскалации вокруг Украины.