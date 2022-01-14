Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После ее завершения состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП) Украины.

Отмечается, что Ильхам Алиев пребывает в нашей стране с рабочим визитом. После завершения встречи с главой украинского государства, состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе.

"Также запланировано подписание двусторонних документов. Затем президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями средств массовой информации", - сообщают в ОП.

"Отметим, что Азербайджан является близким союзником Турции, которая поставляет Украине беспилотники. Кроме того, стоит отметить, что в медиа-среде Азербайджана и Турции наиболее негативно оценивали действия президента Токаева и войск ОДКБ во время беспорядков в Казахстане", - комментирует встречу Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 15 декабря 2021 года во время встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Брюсселе, глава Украины Владимир Зеленский предложил ему провести в феврале 2022 года совместный с руководителем Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом саммит трех стран: Украины, Азербайджана и Турции.

Между тем, мы также сообщали о том, что Зеленский заработал на посту президента в 2021 году в 2,5 раза меньше, чем Данилов.