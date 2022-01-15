В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о том, что сейчас оказывают помощь пострадавшим при восхождении на Говерлу туристам, во время которого погиб 1 человек, еще 2 получили травмы разной степени тяжести и разбираются в причинах происшествия.

Об этом написала пресс-служба МВД Украины в Telegram-канале.

"15 января при восхождении на г. Говерла погиб 1 человек, 2 получили травмы разных степеней тяжести. Все туристы – жители г. Южный, Одесской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одного из туристов, с травмой ноги, спасатели транспортировали в спортивную базу "Заросляк" и передали медикам.

"Также спасатели нашли другого травмированного человека и организовали его сопровождение. К сожалению, один человек погиб, обстоятельства происшествия выясняются работниками Нацполиции", - добавили в пресс-службе МВД Украины.

Напомним, в Карпатах, где недавно взорвался туристический костер, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям помогли женщине, которая травмировалась во время спуска с Говерлы, наивысшей точки на территории страны.

"Страна" также писала, что украинские Карпаты недавно засыпало снегом, местами высота снежного покрова достигает 186 сантиметров. Специалисты советовали избегать походов в горы во время снегопадов. На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - также было снежно.