Сегодня, 16 января, в 12:00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры состоялось прощание с Леонидом Деркачем, который занимал должность главы Службы безопасности Украины во времена президентства Леонида Кучмы.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Леонид Деркач умер от инфаркта на 83-м году жизни.

Желающие проститься с Деркачем-старшим уже собираются в Трапезном храме.

Проститься с Леонидом Деркачем пришел народный депутат от "Оппозионной платформы - За жизнь!" Нестор Шуфрич. Он стоял рядом с сыном Деркача-старшего Андреем.

Венок от службы внешней разведки Украины.

Пришел на прощание и экс-спикер Владимир Литвин.

Депутат Сергей Шахов также пришел попрощаться с Леонидом Деркачом.

Леонида Деркача похоронят на Лесном кладбище.

Напомним, ранее его сын, нардеп Андрей Деркач, рассказал "Стране" о последнем разговоре с отцом перед смертью. "На вопрос в реанимации: "Пап, ты как? Как дела?", он ответил: "Все нормально. Изучаю оперативную обстановку", - сообщил Андрей Деркач.

Подробнее о жизни Деркача читайте в материале "Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал указ о санкциях против Андрея Деркача, Телиженко и Килимника.

Андрей Деркач опубликовал сразу несколько аудиозаписей разговоров Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, после чего попал под санкции США.