Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко, которого президент Владимир Зеленский позвал работать в Украине, входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.

Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Федерация футбола Польши начала проводить переговоры с 45-летним украинским тренером. Пост главного тренера национальной команды в декабре 2021-го покинул Паулу Соуза.

При этом СМИ утверждали, что сборную Польши может возглавить Станислав Черчесов.

Напомним, итальянский футбольный клуб "Дженоа" заявил, что Андрей Шевченко освобожден с поста главного тренера. В организации публично поблагодарили тренера и его помощников за проделанную работу.

Кроме того, ранее "Страна" уже писала о том, что Андрей Шевченко и ФК "Дженоа" ранее обсуждали досрочное расторжение контракта, за которое он должен получить 20 миллионов евро.

Пост главного тренера "Дженоа" Шевченко занял 7 ноября. Начиная с того времени, его команда так и не смогла выиграть ни одну из девяти игр национального первенства. Кроме того, шесть встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча - вничью.