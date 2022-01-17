В Киеве утром в понедельник, 17 января, на улице Соломенской произошел обрыв контактной линии, движение троллейбусов задерживается.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Задерживается движение троллейбусов №3, 40, 40К по улицам Соломенская и Алексеевская в направлении Железнодорожного массива по техническим причинам. На место направлена ​​ответственная служба предприятия.

Напомним ранее "Страна" писала, что в Киеве 14 января из-за сильного ветра и снега на улицах был объявлен оранжевый (второй) уровень опасности, по улице Дегтяревская, 28 упало дерево, это стало причиной задержки трамваев.

Также мы рассказали, что утром в пятницу, 14 января, в Киеве, на улице Сырецкой, произошел провал асфальта, в связи с этим движение троллейбусов задерживалось.

Также, мы писали, что в Харькове на ходу загорелся трамвай, из-за чего пришлось срочно вызывать спасателей. Во время движения трамвая по маршруту №23, загорелась водительская кабина и частично салон. Водитель остановился и вызвал спасателей. К счастью, пассажиров в салоне не было. По информации спасателей, ликвидировать возгорание удалось в течение часа.