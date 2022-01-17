Государственное бюро расследований объявило бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина не только во всеукраинский, но и в международный розыск.

Об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в ходе брифинга в понедельник, 17 января.

Отметим, что Демчишин проходит по одному и тому же "угольному делу" вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

"Демчишин в международном розыске", - рассказала она.

Как рассказала Сапьян, место нахождения Демчишина сейчас устанавливается.

Кроме того, Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и недвижимость бывшего министра. Соответствующее постановление было вынесено в декабре прошедшего года.

Согласно решению суда, были арестованы 9,99% в АО "Банк Авангард" (опосредованно через компанию "Вестал Холдингз ЛТД " [Westal Holdings LTD]), 100% уставного капитала "Лозонско файненс ЛДТ" (Британские Виргинские острова), 9,99% в уставном капитале компании "АйСиЮ холдингз лимитед" (Британские Виргинские острова)", 9,99% в уставном капитале компании " Вестал Холдингз ЛТД" (Кипр), земельный участок площадью 0,039 га в селе Чайки Киевской области, половина жилого дома площадью 389,6 км в селе Чайки Киевской области, часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки Киевской области и домовладение во Львовской области.

Напомним, во всеукраинский розыск Демчишина объявили еще в ноябре прошлого года, после многоразовых вызовов на допрос. Бывшего министра подозревают в содействии "ЛДНР".

Его подозревают в том, что в 2014 году на фоне значительного дефицита угля (он образовался на фоне срыва поставок из ЮАР и отсутствии доступа к углю из РФ) Демчишин закупил уголь у "ЛДНР", т.е. таким образом их профинансировал.

В течение 2015 года ПАО "Центрэнерго" перечислило "Луганскуголь" 27,58 млн гривен, а шахте им. Киселева – 155,17 млн гривен.

О подозрении в "совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)" ему сообщили 12 ноября 2021 года.

К чему приведет раскрутка дела против экс-министра Демчишина подробно разбиралась "Страна".