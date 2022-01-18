Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что националисты обсуждают возможность его убийства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 18 января.

Долинский прикрепил скриншот из сообщества радикалов "Катарсис", где жалуются, что украинцы не готовы скинуться по доллару для "человека с хорошей оптикой", который бы застрелил "п@рх@т@ю п@@б@тину".

В случае убийства Долинского, по мнению радикала, убийца стал бы "национальным героем".

Ранее мы писали, что Долинский сообщил о том, что в лагере "Артек" под Киевом дети рисовали портрет нацистского коллаборанта Омеляновича-Павленко. К снимкам, где дети рисовали его портрет директор Украинского еврейского комитета прикрепил письмо, в котором Омелянович-Павленко пишет: "Весть о создании дивизии СС "Галичина" наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!".

Также сообщали, что директор Украинского еврейского комитета сообщал, как во Львове торжественно отметили столетие со дня рождения Щигельского, которого за пособничество нацистам расстреляли в послевоенной Польше.