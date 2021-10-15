Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) будет обращаться в полицию по факту концерта "Повторим Колиивщину" в центре Киева, видео которого "Страна" публиковала 14 октября.

Об этом сообщается на странице общины в Facebook.

"Во время Колиивщины только в Умани гайдамаки уничтожили более 10 тысяч евреев. Таким образом, зафиксирован призыв к убийству евреев, что является проявлением антисемитизма и разжиганием межнациональной розни", - говорится в сообщении

Напомним, "Страна" публиковала видео, на котором группа "Закрытое общество и его друзья" исполняет песню "Арсен ты Аваков, защитит нас от Соросов, мокшанцев, п@д@расов и ж@дов". После выступления солист вскинул "зигу", присутствующие восприняли это с одобрением. Действие происходило в самом центре Киева на "Ситуационном фестивале" под лозунгом "Вернем Колиивщину".

В ответ на это сам экс-министр МВД Арсен Аваков прокомментировал "Стране" произошедшее. Он заявил, что люди хайпуют на том, на чем нельзя хайповать. "Сколько же дураков и безумцев", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что днем ранее также в Киеве перед началом марша националистов, приуроченного ко Дню защитника Украины, один из участников выкрикнул антисемитский лозунг: "За украинскую Украину без проклятых ж@дов и м@скалей".