В сеть слили видео из квартиры известного украинского стримера Виталия Arthas Цаля (известного как Папич), на кадрах которого запечатлена якобы несовершеннолетняя девушка. пользователи интернета предполагают, что 31-летний блогер занимался с ней и ее подругой сексом.

На кадрах девушка, внешне похожая на подростка, записывает видеосообщение: "Мы сейчас пришли к челу, как тебя зовут?" В кадр заходит Папич и говорит, что его зовут Виталий, он просит прекратить сьемку. На заднем фоне слышен голос еще одной девушки. По голосу говорящей можно предположить, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.

Скандал вокруг видео разгорелся после того, как один из пользователей узнал девушку и рассказал, что она несовершеннолетняя. Многие пользователи предположили, что он занялся с ней сексом.

Сам Виталий рассказал о произошедшем в трансляции по Dark Souls II. По его словам, к нему в гости пришла старая знакомая со своей подругой, которую он раньше не видел. На вопрос о своем времяпрепровождении с девушками стример сказал, что играл с ними в карты. Папич также предупредил, что из-за произошедшего скандала новых видео в ближайшее время не будет.

Виталий Цаль - украинский русскоязычный стример и блогер, ему 31 год. Ведет прямые трансляции, стримы игр, транслирует казино и покер.

Напомним, организатора скандальной "Голодной тусы блогеров" во Львове оштрафовали на 17 тысяч.

Также сообщалось, что тикток-блогера Даню Милохина не пустили в Украину.