Личные вещи легендарного агента советской разведки, лидера "Кембриджской пятерки" Кима Филби передали в дар российской Службе внешней разведки, передает РИА Новости.

Среди более чем 50 вещей, есть радиоприемник "Фестиваль", по которому Филби слушал трансляции из Англии с матчей его любимого клуба "Арсенал" (Лондон). Еще есть шайба, которую Филби удалось поймать на трибуне стадиона во время одного из матчей сборной СССР в Москве. Также в этой коллекции - принадлежавшие разведчику гравюры, предметы мебели и интерьера.

Ким Филби. Фото: sobesednik.ru

Гарольд Адриан Рассел "Ким" Филби (1912-1988) был руководителем знаменитой "Кембриджской пятерки" - группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, которая в 1930-1950-е годы сотрудничала с советской разведкой.

Участники "Кембриджской пятерки" занимали высокие должности в британских госструктурах и в предвоенные и военные годы от них СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.

За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.

Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. В 1963 году ему удалось нелегально перебраться в СССР. Он похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

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