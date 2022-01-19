Украинский врач Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что за ним следит Служба безопасности Украины.

Комаровский вспомнил о расследовании "Украинской правды", где присутствовали кадры скрытой съемки с дня рождения Савика Шустера.

Гордон спросил у Комаровского, уверен ли он в том, что за ним следят.

"А х@@ их знает! Но, судя по тому, что я видел себя в фильме, который снят СБУ, то, наверное, следят", - предположил Комаровский.

Ранее "Страна" рассказывала, как 22 ноября в сети появились фото с дня рождения Шустера, которые стали мемами. Тогда бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал фото с доктором и телеведущим Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, украинским журналистом Дмитрием Гордоном и экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Фото было сделано вчера в Литве - в месте рождения Савика, у которого был день рождения (69 лет). В Литву на празднование слетелись его друзья.

После чего Савик Шустер в эфире своего ток-шоу "Свобода слова" от 3 декабря фактически обвинил Банковую в слежке за ним, а также попытке выставить его встречу с друзьями как политический заговор.