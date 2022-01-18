Журналист Дмитрий Гордон в новом интервью с известным украинским педиатром Евгением Комаровским продолжают тему о том, какие они лохи из-за того, что в своё время поддержали президента Владимира Зеленского.

Соответствующее видео обнародовано в соцсетях.

Гордон спросил Комаровского: "Лохи мы или нет? Я должен выяснить это для себя. Мы нормальные лохи, да?". "Ну... наверное..", - ответил Комаровский.

Далее журналист и педиатр продолжили беседу на эту тему.

"Я лох обычный, а ты - лох конкретный. Я просто рядом постоял, а ты - на три часа интервью сделал", - ответил Комаровский Гордону.

Напомним, в предыдущем интервью Евгений Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать действующего президента на выборах 2019 года.

"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись и 73% (украинцев, которые поддержали Зеленского на выборах, - Ред.) точно так же лоханулись... Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", - сказал Комаровский Гордону.

Также мы писали, что ранее украинский педиатр заявил, что накануне выборов президента в 2019 году Владимир Зеленский использовал его только для пиара.