Последняя неделя января большой роли в смене эмоционального состояния знаков зодиака не сыграет, но однозначно заставит не обращать внимания на мелкие неурядицы и проблемы. В период убывающей луны свое внимание лучше всего направить на изучение чего-то нового, получение жизненного опыта и обретение мудрости.

Ниже составили точный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 января.

Овнам предстоит неделя позитивных новостей. А в работе лучше отстаивать свой независимый взгляд на вещи, не сравнивать себя с остальными, не слуiать советов окружающих и не полагаться на коллег. При возникновении конфликтный моментов решайте их тет-а-тет.

Тельцам нельзя позволить своей нерешительности и внутренним страхам взять над вами верх. Проявляйте свои способности и будьте активнее в решении дел. Видя вашу смелость и решительность, любимый человек будет гордиться вами.

Близнецы, уделите время тщательному изучению и обсуждению рабочих вопросов с коллегами. У вас должен быть в запасе не один план на случай форс-мажоров. Назначьте ответственных, которые смогут оперативно устранить все потенциальные риски.

У Раков появятся уникальные идеи, не стесняйтесь своего признания. Смотрите на ситуацию шире и сможете оценить всю картину целиком. Перед вами сейчас открываются новые возможности. Не тяните с выдвижением предложений.

Львы могут рассчитывать на чрезвычайную полноту сил. На неделе выдастся прекрасная возможность решиться на смену имиджа. И главное - принимайте решения самостоятельно и взвешенно, не поддавайтесь на деловые авантюры.

Девам нужно быть готовыми к частой смене настроения и импульсивным поступкам. Звезды рекомендуют вам всякий раз думать о последствиях выплеска наружу нарастающего напряжения. Делайте все, что хотите, если вам хочется перемен, но не обижайте своих близких.

Весы, на этой неделе не отвлекайтесь от работы на пустую болтовню, соцсети или частые перекуры. Вы рискуете не справиться с работой в назначенное время. В течение недели вам необходимо быть максимально внимательными и всё перепроверять несколько раз.

У Скорпионов на этой неделе наступает самый благоприятный период. Вы будете полны амбиций и шансы на успех будут довольно высокими. Только будьте крайне внимательными за рулем и на дороге, потому что нечто новое и увлекательное украдёт ваше внимание.

Стрельцы, какое бы решение вам не предстояло принять на этой неделе, не спешите и все тщательно обдумайте. Некоторых представителей вашего знака ждет повышение в карьере. Не забудьте отметить успех с коллегами.

Козероги будут полны сил и вдохновения. Начало недели пройдет на пике деловой активности. Вы будете обладать искусством красноречия, коммуникабельности и убеждения. Можете смело браться за новые дела и проекты.

Водолеи помирятся с давним другом и выйдут на новый уровень отношений. Неделя будет проходить в приятных хлопотах. Работа будет успешнее складываться в коллективе единомышленников. Заранее заручитесь поддержкой коллег.

Рыбы, ваша неделя подходит для отдыха и расслабления. Тщательно обдумайте последние события и запишите на этот счет все мысли, которые придут вам в голову. Потом это вам пригодится. А если вам будет сниться повторяющийся сон, он может довольно скоро исполниться.