21 января — довольно спокойный день. Убывающая Луна в знаке Дева — не самый лучший союзник для начинания чего-то нового, но она точно не станет помехой для повседневных дел. Некоторым все же нужно как следует потрудиться для достижения поставленных целей.

Раки, подведя итоги проделанной работы, вы будете однозначно собою довольны. И чем большую оценку вы себе поставите, тем выше будет ваша планка в будущем, ведь нет предела совершенству.

Исходя из этого, у вас могут возникнуть еще более грандиозные планы. Непременно развивайте их. Привлекайте к процессу новые свежие умы, прислушивайтесь, присматривайтесь, подключайте лидерские качества, анализируйте и воплощайте! Звезды сейчас на вашей стороне, а ваше упорство в сочетании с осторожностью и рассудительностью однозначно принесут свои плоды.

Закончите вашу трудовую неделю в тихой семейной атмосфере вместо шумной вечеринки в многолюдном месте.

Весы, это очень благоприятный в финансовом плане день. При серьезном подходе любые вложения станут выгодными, успешными будут все банковские операции и с недвижимостью, возможны незапланированные поступления.

Но все же звезды рекомендуют не терять бдительность и самоконтроль. Когда речь идет о деньгах, главный ваш союзник — здравый смысл, а вот чувства и эмоции приберегите для самых близких бескорыстных людей.

Вторая половина дня обещает порадовать вас хорошими новостями от друзей или дальних родственников.

Стрельцы, день особенно благоприятен для начала работы над собой, саморазвития, самосовершенствования. Все начинания в любом, даже совершенно несвойственном вам направлении могут изменить вас в лучшую сторону: повышение квалификации, изучение иностранных языков, курсы дизайнера, модельера...

Новое хобби может стать делом вашей жизни, главное максимальная заинтересованность. Если вы давно думаете о чем-то таком, но до сих пор не решались - смело вперед, звезды уверяют - время пришло!

Удачными будут все запланированные сегодня поездки, путешествия, крупные и не очень покупки.

Рыбы, вы сегодня будете в центре внимания. Вас везде будут ждать и вам непременно нужно везде успеть. Сконцентрироваться на чем-то или ком-то одном сегодня точно не получится. Но вашей энергии и потенциала однозначно хватит на все запланированные и внезапно возникшие дела.

Все сегодняшние действия, могут стать прочным фундаментом для будущих проектов, а союзников и единомышленников у вас достаточно.

После тяжелого, но продуктивного дня уделите время себе любимому, проведите вечер в приятной компании в соответствии со своими желаниями. Займитесь собой, восполните потраченную за день энергию.

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