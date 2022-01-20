В Кремле отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о том, что российские банки не смогут совершать операции с долларами в случае вторжения России в Украину. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, подобные высказывания могут спровоцировать начало гражданской войны в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока", - заявил Песков.

Он считает, что заявления с угрозами и предупреждением, "что России за некие гипотетические действия придется заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного уровня до уровня глав государств".

Напомним, 19 января президент США Байден пригрозил, что российские банки не смогут проводить операции с долларами, если Москва вторгнется в Украину. При этом в Белом доме заявили, что посчитают вторжением России в Украину любое пересечение войсками РФ границы нашей страны.

19 января Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Это произошло спустя несколько дней после завершения переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

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