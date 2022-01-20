В селе Украинка, в Винницкой области родители уже неделю отказываются хоронить свою двухмесячную дочь, которая, по заключениям экспертизы, захлебнулась грудным молоком. В доме, где седьмой день находится тело умершей малышки, проживает 6-летняя девочка.

Об этом сообщает "ТСН".

Несмотря на то, что со дня смерти ребенка прошла уже неделя, ее отец отказывается хоронить ребенка. В ответ на вопрос "почему?" мужчина назвал несколько причин. Он заявил, что хочет проверить заключение судмедэксперта о причине смерти и перевести заключение на латинский язык. Однако объяснить свою позицию касаемо выводов экспертов он не может.

Кроме того, отец умершей отказывается хоронить ребенка в обычной могиле.

Между тем, в их семье еще есть 6-летняя дочка, которая все это время проживает в одном доме с покойной сестрой. Соседи сами хотят похоронить ребенка, но родители никого в дом не пускают.

"Я буду хоронить в памятнике бабушке, и мне там гроб не нужен. Она там будет в том, в чем одета. Почему? Потому что я, как отец, понимаю, в чем умерла, в том и будет спать", - уверяет отец умершей девочки Александр Ищук.

Ранее "Страна" писала, что в Харькове в квартире, которая находится по улице Академика Павлова, нашли мертвым двухлетнего мальчика. По предварительной информации, малыша задушили. Его мать выпрыгнула в окно и выжила. Женщину забрали в медучреждение.

Кроме того, мы также писали о том, что в Запорожье женщина заморила голодом свою 4-месячную дочь. Медики пытались реанимировать девочку, однако она умерла в карете "скорой помощи".