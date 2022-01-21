Популярного советского и российского актера Леонида Куравлева выписали из больницы в московской Коммунарке, где ему успешно вылечили пневмонию. Однако после этого маститого артиста отправили в хоспис, куда обычно попадают неизлечимые больные.

Об этом 21 января сообщил Телеграм-канал Baza.

Канал напомнил, что в медучреждение в поселке Коммунарка Куравлев попал в новогодние праздники с подозрением на коронавирус. Тогда компьютерная томография подтвердила, что у актера на 30 процентов поражены легкие. Врачи поставили ему диагноз "вирусно-бактериальная пневмония".

Спустя две недели пневмонию артисту, после чего Куравлева осмотрели неврологи. В результате осмотра ему присвоили паллиативный статус (это значит, что у него есть неизлечимое заболевание, при котором можно только оказывать паллиативную помощь - то есть облегчать симптомы). Поэтому Куравлева решили перевести в хоспис имеги В.В. Миллионщиковой.

"И это плохое известие для всех ценителей творчества великого актёра. Потому что в хоспис, как известно, людей отправляют, когда врачи уже не в силах помочь. Дело в том, что у Леонида Куравлёва есть другая, неизлечимая болезнь. И в хосписе теперь актёр будет находиться под наблюдением врача паллиативной помощи", - написал канал, не уточнив неутешительный диагноз.

По данным других журналистов у любимого многими актера тяжелое поражение головного мозга - цереброваскулярная болезнь (ЦВБ). Она приводит к поражению сосудов головного мозга, нарушению мозгового кровообращения и ухудшению мозговой активности.

Ранее "Страна" сообщала о госпитализации Куравлева в Коммунарку.

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