Народный артист РСФСР Леонид Куравлев, который также известен как полковник из запрещенного в Украине телевизионного сериала "Улица разбитый фонарей", госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией, тест на Covid-19 показал отрицательные результаты.

Об этом "ТАСС" в понедельник сообщил его сын Василий.

"Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация", - сказал он.

В больнице журналистам "ТАСС" сообщили, что актер был госпитализирован 5 января.

"Находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней", - сообщил собеседник агентства.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ - шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).

Напомним, ранее мы писали о том, что умер актер и продюсер Михаил Зубов, который снимался в известном российском сериале "Воронины". Он ушел из жизни на 43-м году жизни. Позже его жена сообщила о том, что ее супруг скончался в результате заболевания Covid-19 и пневмонией.

Мы также сообщали о том, что в середине декабря российского комика и президента Comedy Club 43-летнего Тимура Батрутдинова госпитализировали с Covid-19 в Москве.

