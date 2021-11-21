Российский актер Михаил Зубов, снявшийся в сериале "Воронины", умер в результате заболевания COVID-19 и пневмонией.

Об этом сообщила супруга артиста Наталья Гердт в интервью 5-tv.ru.

По словам Натальи, до смерти актер пробыл в реанимации 13 дней. Однако, на 43-м году жизни артист скончался.

Помимо "Ворониных", Михаил Зубов появился в сериалах "Капкан для монстра" и "Лихач".

Напомним, сегодня, 21 ноября, стало известно о смерти актера и продюсера Михаила Зубова.

Кроме этого, вчера 20 ноября, стало известно, что ушел из жизни известный актер Валерий Гаркалин, который болел коронавирусом с начала октября. Ему было 67 лет.

В последнее время он находился в коме и ему делали переливание крови из-за сепсиса. СМИ сообщали, что он находится в критическом состоянии, у него было 75–85% поражения легких. Кроме того, у Гаркалина были серьезные проблемы с сердцем.

Также сегодня после продолжительной болезни умерла народная артистка России Нина Русланова, у которой были серьезные проблемы с сердцем. Актрисе было 75 лет. Долгое время народная артистка болела. Нина Русланова играла в фильмах "Собачье сердце", "Моя любовь", "Тени исчезают в полдень", "Не стреляйте в белых лебедей", "Афоня" и "Будьте моим мужем".