На выходных стало известно, что после продолжительной болезни умерла известная актриса Нина Русланова. Брошенная родителями, она выросла в детском доме в Украине, поработала штукатуром, а потом смогла поступить в театральное училище в Москве и добиться всенародной славы.

Актрису вспоминают, как прямолинейную, яркую и волевую женщину. Многие ее героини в фильмах, а всего она сыграла более 170 ролей, такие же.

Собрали фото Нины Руслановой в молодости, основные факты ее биографии и видео самых известных ролей.

Фото в молодости, биография

Двухмесячной крохой будущую актрису оставили на вокзале в Богодухове (Украина, Харьковская область). Имя и фамилию ей придумали в детдоме. Назвали в честь певицы Лидии Руслановой.

О послевоенных годах, проведенных в детдоме, актриса предпочитала не рассказывать, лишь о том, что тогда у нее появился внутренний стержень, который помог добиться всего, что у нее есть.

Актрисой она стала не сразу. Выучилась на маляра-штукатура, успела поработать на стройке, а потом поняла, что это не ее путь.

Сначала она поступила в Харьковский театральный институт, а через два года бросила его и уехала в Москву, где с первой попытки поступила в престижное театральное Щукинское училище. Продолжить учебу в "щукинке" ей посоветовали московские актеры, которые приезжали в Харьков на гастроли.

На втором курсе ей предложила роль в своем фильме "Короткие встречи" Кира Муратова. Ее партнером на съемках стал Владимир Высоцкий.

Нина Русланова и Владимир Высоцкий в фильме "Короткие встречи", 1967 год

Кадр из фильма "Короткие встречи"

С тех пор Нина Русланова практически постоянно была задействована в съемках, играла в театре.

Кадр из фильма "Тени исчезают в полдень", 1971 год

Нина Русланова в фильме "Не стреляйте в белых лебедей", 1980 год

Первым мужем актрисы стал Геннадий Рудаков. Он был студентом физмата МГУ, когда впервые увидел Русланову на театральной сцене. В браке родилась дочь Олеся, но через несколько лет пара расстаралась. После этого почти 30 лет актриса прожила в гражданском браке с оператором Рафкатом Габитовым.

Нина Русланова с дочерью Олесей

С первым мужем и дочкой

С дочерью Олесей и Рафкатом Габитовым

В последние годы у Нины Руслановой обострились проблемы со здоровьем. У не были проблемы с сердцем, она перенесла инсульт.

Самые известные роли

"Тени исчезают в полдень"

Драма режиссеров Валерия Ускова и Владимира Краснопольского по одноименному роману Анатолия Иванова была снята киностудией "Мосфильм" в 1970-1971 годах. Премьера фильма состоялась 14 февраля 1972 года, а через 2 года многосерийный фильм показали в кинотеатрах.

Нина Русланова сыграла Марью Воронову, бой-бабу, которая способна убить медведя и остаться невредимой, а во время гражданской войны возглавить партизанский отряд в сибирской деревне.

Однако судьба героини Руслановой незавидна - от нее собираются избавиться.

"Афоня"

Советская трагикомедия режиссера Георгия Данелии "Афоня" вышла на экраны в 1975 году, заняв первое место в прокате. Главные роли в ленте сыграл Леонид Куравлев (Афоня Борщов), Евгений Леонов (друг Борщова - Коля). Нина Русланова появись в роли подруги непутевого сантехника Тамары.

Она ждет его дома с зарплатой, выставляет его товарища из квартиры, а потом и сама уходит.

"Цыган"

Четырехсерийный фильм был снят в 1979 году. События разворачиваются вокруг семьи Клавдия Пухляковой, которая забрала себе на воспитание цыганского мальчика, найденного у раздавленной немецкими танками кибитки. Спустя 16 лет одинокий цыган Будулай завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Женщина подозревает, что Будулай и есть отец ее цыганенка.

Нина Русланова в фильме исполняет роль односельчанки Катьки-Аэропорт, которая рано овдовела и начала искать нового спутника жизни, пытаясь соблазнить цыгана Будулая.

— Ну, Катька, ну, аэропорт! Неужели и этого приземлит?

— Она может, она все может! - говорили о ее персонаже в фильме.

Первым мужем актрисы был Геннадий Рудаков. У них родилась дочь Олеся, но в начале 1980-х они расстались. Русланова признавалась, что во многом причиной этого был ее резкий характер. А вот со вторым супругом, оператором Рафкатом Габитовым, она прожила в гражданском браке около 30 лет.

"Будьте моим мужем"

В комедии "Будьте моим мужем" 1981 года Нина Русланова играет предприимчивую и строгую хозяйку дома Альбину Петровну, которая сдает курортникам жилье и присматривает себе новый автомобиль.

"Завтра была война"

В этой драме 1987 года актриса сыграла мать главной героини - фанатичную партработницу, которая одна воспитывает дочь. Одноклассница дочери окончила жизнь самоубийством после того, как ее отца объявили врагом народа.

"Собачье сердце"

В фильме "Собачье сердце" по роману Булгакова актриса сыграла кухарку Дарью Петровну. Фраза ее героини "Истинно вам говорю, Земля налетит на небесную ось" пошла в народ и стала крылатой.