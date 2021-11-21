Вчера, 20 ноября, стало известно, что ушел из жизни известный актер Валерий Гаркалин, который болел коронавирусом с начала октября.

Семья умершего утверждала, что покойный был вакцинирован. Однако телеведущая Лариса Гузеева, которая лежала с ним одной палате, когда оба болели ковидом, проговорилась друзьям в соцсетях о том, что Гаркалин на самом деле был непривит.

Об этом Лариса Гузеева сообщила в Facebook.

Сегодня ночью российская телеведущая вступила в дискуссию с одним из своих друзей, в диалоге с которым заявила, что Гаркалин "был непривитый".

Кроме того, во время "прививочных дискуссий" один из участников разговора сказал, что Гаркалин умер, несмотря на то, что был вакцинирован. Лариса Гузеева ответила: "Это не правда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки".

Между тем, продюсер Евгений Фридлянд уже в другом диалоге, однако все в том же контексте заявил: "Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался".

В социальных сетях обсуждают информацию о том, что когда Валерию Гаркалину стало хуже, то он признался — его сертификат о вакцинации ненастоящий.

Однако дочь умершего - Ника сообщала, что ее отец делал вакцинацию.

"Отец сторонник прививок. Он сперва привился вакциной КовиВак, но она не подействовал – у отца не выработались антител… И тогда он пошел сделал еще и Спутник V", - сообщила девушка.

Напомним, "Страна" сообщала, что данные Worldometer свидетельствуют о том, что состоянием на утро 21 ноября, воскресенье, всего в мире зафиксировали почти 260 млн случаев заражения Covid-19 (257 458 456), пять миллионов человек в мире умерли от коронавирусной инфекции.