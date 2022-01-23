В Патрульной полиции Киевской области украинцам дали несколько советов, как обезопасить свое транспортное средство от автоворов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Среди рекомендаций в пресс-центре выделили следующие:

Оборудуйте свое транспортное средство сигнализацией – ее звук может отпугнуть злоумышленника.

Вынимайте ключ из замка зажигания каждый раз, когда выходите из авто. Даже если оставляете его в собственном гараже.

Всегда запирайте автомобиль и тогда, когда оставляете его ненадолго.

На ночь ставьте транспортное средство в гараж с надежными замками или на охраняемую стоянку. Если это невозможно, то оставляйте авто в хорошо освещенном месте.

Никогда не держите второй набор ключей в автомобиле. Также не оставляйте в бардачке или других местах документы как на автомобиль, так и свои собственные.

Кошельки, женские сумочки, радиоаппаратура и даже одежда может привлечь внимание воров: убирайте с собой все ценные вещи из авто.

Ранее мы писали, что в одном из киевских дворов воры пытались угнать машину, но только смогли выехать на центр внутридомовой дороги, где она заблокировалась. Злоумышленники скрылись, а возмущенный сосед владельца свернул с колес золотники, подумав, что хозяин авто неудачно припарковался.

Помимо этого, в Днепре мужчина случайно спас свою машину от воров, когда решил ночевать на улице после ссоры с женой.