Уволенная главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова, которая недавно рассказала о рейдерском захвате медучреждения, заявила о блокировании работы медучреждения и давлении на сотрудников.

Об этом она рассказала "Стране".

По ее словам, начиная с 5 января в больницу врываются неизвестные и новая и.о. главврача Ярослава Студзинская, назначенная губернатором, в сопровождении охраны. В первый же день неопознанные люди с ломом в руках крушили все, что попадалось под руку, выносили документы из кабинетов, били сотрудников больницы, а сотрудники полиции просто наблюдали за происходящим.

Теперь же от физического насилия перешли к моральному: коллег Светланы Федоровой унижают, оскорбляют, саботируют их работу, блокируюя поставки лекарств и подписание контрактов, и вынуждают работников увольняться.

"Больницы больше нет. Ещё есть стены и аппаратура. Ещё есть остатки лекарств. Ещё есть коллектив, хотя уволились уже реаниматологи, увольняется админсостав и тд. На сотрудников очень давят, все на грани увольнения. Новая и.о. главврача, назначенная без конкурса местной властью, издает приказы, которые ведут к фактическому закрытию больницы. Счета больницы заморожены. Заблокирована выплата зарплат. Документы выносят без описи неизвестные люди. Пока мы идем законным путём, подаем в суд - в это время власть окончательно разрушает больницу как работающую структуру. Больницу просто стремительно уничтожают", - рассказывает "Стране" Светлана Федорова.

По ее словам, больницу начали захватывать 5 января, после того, как Федорова выдала аванс сотрудникам с учетом 300% надбавки за работу с ковидными больными.

"Когда мы начали вызывать полицию, то выяснилось, что кабинет крушили люди новой и.о. директора больницы, супруг которой - очень близкий друг начальника облздрава. Несмотря на погром, полиция отказалась принимать заявление без разрешения нового директора", - говорит Федорова.

Она добавила, что нынешняя и.о. директора появляется в больнице с вооруженной охраной и адвокатами. А персоналу угрожают.

"У Облздрава есть главная миссия - уволить всех, кто работал со мной. Их обзывают и говорят, что уволят по статье. Это каждый день безумного прессинга, как морального, так и физического. Бывает, 10 человек кого-то одного из нас окружают, оттесняют от всех остальных и начинается толкотня. У нас был реаниматолог, ему 62 года, взрослый мужчина, но после всех этих событий он решил уволиться. Нашему главному бухгалтеру угрожают, что уволят по статье, обвиняют, что она пьяна, но даже не дают сделать экспертизу. Все видят, как наших людей кидают на пол, а полиция ходит по ним ногами, но никто не реагирует. А облздрав скомандовал ни у кого не снимать побои", - заявляет она.

Кроме этого, Федорова рассказала, что из-за того, что новая и.о. главврача фактически блокирует работу больницы, там уже заканчиваются лекарства, в том числе медикаментозные обезболивающие, необходимые тяжелым больным.

"У нас до сих пор "висит" лицензия на наркотические обезболивающие, хотя и.о. должна была подписать договор еще 5 января. Но она не понимает, что надо делать, потому что до этого не работала руководителем. Вместо этого они порвали все документы, а поставщики боятся даже приблизиться к больнице", - утверждает она.

По словам Федоровой, она предлагала несколько вариантов решения конфликта, в том числе уладить спор с облсоветом до суда (Федорова оспаривает приказ о ее увольнении), но это не устроило местную власть.

"По сегодняшний мы день мы спрашиваем, что нужно сделать для того, чтобы давление закончилось - в ответ получаем крики и брань. Вариант, что я не буду появляться в больнице (хоть Светлану Федорову и уволили с поста главврача, она по-прежнему остается в больнице штатным врачом - Ред.), их не устраивает. Потому что я якобы воспитала такой "мерзкий" коллектив, который все равно будет на моей стороне", - рассказывает она.

Федорова несколько раз пыталась попасть на встречу в Офис президента, однако ее проигнорировали. При этом, как ранее сама Федорова уже заявляла "Стране", ее увольнение и давление на сотрудников Николаевской инфекционной больницы курирует глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Говорят, он дружен с нашим губернатором и главой облсовета. Плюс он сам николаевец, это его регион", - объясняет медик.

По мнению Федоровой, больницу планомерно доводят до закрытия.

Федорова усматривает в этом не только попытку расправиться с ней из-за ее конфликта с местными властями - а Федорова, как сообщала "Страна", одной из первых врачей в стране заговорила публично о нехватке кислорода для ковидных больных и других проблемах в медицине.

Светлана предполагает, что власть с помощью новой и.о. главврача преследует и корыстные мотивы, саботируя работу медучреждения и вынуждая персонал увольняться: в перспективе территорию больницы могут отдать под застройку.

"Есть объяснение тому, почему на нас так давят. Как проговорился начальник облздрава, нашу больницу присоединят к другой, выделив нам какой-то один корпус за чертой города, а эту территорию просто раздербанят под свои цели. Расположение у нашей больницы хорошее - центр города, территория большая - есть где разгуляться застройщикам под многоэтажки. Лакомый кусок. Но вот только зачем устраивать погром и силовыми методами действовать на сотрудников – непонятно. Я готова забрать все иски из судов, не восстанавливаться в должности, лишь бы оставили в покое коллектив", - подытожила Федорова.

Напомним, в ноябре Светлана Федорова публично заявила о критической ситуации с кислородом для пациентов, что вызвало общественный резонанс. Больница стала известна на всю страну. После этого в больнице начались проверки от Минздрава, медучреждение угрожали закрыть, а саму Федорову пытались шантажировать. В декабре ее уволили с поста главврача.