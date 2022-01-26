В четверг, 27 января, в Украине будет снег и снег с дождем. Атмосферные фронты скандинавской циклонической семейки принесут завтра влажную погоду, с осадками, практически везде, кроме восточных областей.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Ветер усилится сначала на западе и севере, а послезавтра, в пятницу, практически везде в Украине ветер будет сильным.

Температура воздуха самой низкой ожидается в восточной части и северо-востоке, ночью до -9-13, днем ​​-3-8 градусов.

На Севере будет теплее, в Житомирской и Киевской областях, днем ​​0-2 градуса, в Черниговской и Сумской - еще морозно, -4-7 градусов.

На Западе от 2 мороза до 2 тепла.

В Центре в Винницкой области около нуля, Кропивницкий с районами и Черкасская область -1-3 градуса, Полтавщина, Днепр с районами -3-7 градусов.

На юге в Одесской области 0+1 градус, в Николаевской, Херсонской областях и Крыму 0-3 градуса мороза, в Запорожье -2-5 градусов.

В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах каша и гололедица.

"Видимость плохая, пасмурно, водители, не забывайте включать фары. Ветер с запада завтра усилится во второй половине дня! Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью (и на Востоке потеплеет), ветреным, с периодическими осадками. Такое синоптическое предчувствие весны)", - пишет синоптик.

Напомним ранее, мы писали, что на Грецию, которую ранее накрывало чередой землетрясений, обрушился сильнейший снегопад.

Также мы рассказали, что в курортном городе Турции Анталии, во вторник, 25 января, выпал снег впервые за последние 29 лет.