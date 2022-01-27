В Москве 26 января суд арестовал Умеджона Жабборова, обвиняемого в ограблении Марины Коташенко, вдовы композитора Александра Градского.

Об этом сообщила в Телеграм-канале пресс-служба прокуратуры Московской области.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 27-летнего обвиняемого в разбойном нападении на вдову Александра Градского в Наро-Фоминске меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта 2022 года", - гласит запись в Телеграм.

После суда Жабборова отправили в СИЗО.

Ранее мы рассказывали, что Коташенко группа людей ограбила в середине января под Наро-Фоминском. Злоумышленники спровоцировали ДТП, после чего подсели к женщине в "лексус" и, угрожая пистолетом, заставили привезти их в дом Градских. Марина рассказала грабителям, где спрятаны 100 миллионов наличными, которые преступники и забрали. Затем вдову композитора вынудили отвезти компанию в соседний поселок Апрелевка, где бандиты пересели в поджидавший их там белый седан "мерседес" с московскими номерами.

25 января в столице РФ задержали подозреваемого в ограблении вдовы. Им оказался ранее судимый гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов. Таджика поймали в московской подземке.