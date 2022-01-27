В пятницу, 28 января, на всей территории Украины синоптики прогнозируют осадки в виде снега, а также потепление до +5 градусов на юге страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в четверг, 27 января.

В западных областях Украины столбики термометров покажут -2...+2 градусов ночью и -1...+3 градусов днем. Ожидаются небольшие снегопады, местами мокрый снег, ветер западный 7-12 м/с.

На востоке страны значительно холоднее - ночью ожидается температура воздуха -6...-9 градусов, днем будет -1...+2 градусов. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег.

В северной части Украины и в Киеве ночью столбики термометров опустятся до -6...+2 градусов, днем ожидается -1...+3 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, мокрый снег.

Теплее всего будет в южных регионах страны. Днем здесь воздух прогреется до +1...+5 градусов, ночью синоптики прогнозируют -1...-4 градусов. Скорость ветра составит 7-12 м/c.

Во всех регионах Украины ждут мокрый снег. Источник: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что синоптик Наталья Диденко предсказала мокрый снег и ветер по всей Украине до конца января.

Также "Страна" сообщала о том, какой прогноз синоптики дали на февраль, и сколько осадков ожидается в Украине во втором зимнем месяце.