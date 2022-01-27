С 7 февраля граждане Бельгии смогут получать новую модель паспорта для заграничных поездок. На страницах документа будут изображены силуэты героев известных бельгийских комиксов, в том числе знаменитых голубых гномиков смурфиков.

Презентацию нового дизайна документов разместил Ютуб-канал Министерства иностранных дел страны (бельгийцам паспорт нужен только для поездок за границу в страны, с которыми у королевства нет безвизовых отношений, в обычной жизни они используют пластиковые удостоверения личности).

Страницы паспорта кроме смурфиков украсили искатели приключений Блейк и Мортимер, Буль и Билл, Спиру и Фантазио, Счастливчик Люк, Ларго Винч и другие персонажи.

"Мы выбрали дизайн, который представляет нашу страну, ее искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора", - сказала министр иностранных дел Софи Вильмес.

Новый документ уже успел стать одним из самых защищенных в мире. Если действующий паспорт имеет 24 элемента защиты, то новый - 48. Так, например, поля персональных данных были увеличены в несколько раз, а номер документа теперь состоит из двух букв и семи цифр, вместо двух букв и шести цифр.

Документ нового дизайна будет действителен в течение семи лет у взрослых и пяти лет - у несовершеннолетних.

Между тем в Украине собираются принять закон об экономическом паспорте.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина поднялась в рейтинге паспортов, оставив позади Грузию, Россию и Беларусь.