Мастер маникюра из Броваров нарастила рекордные 995 сантиметров искусственных ногтей. После фиксации рекорда мастер сняла ногти и закрепила их на специальный браслет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Почти 12 с половиной тысяч стразов, полкило геля и чуть больше трех часов работы понадобилось мастеру маникюра из Броваров, чтобы нарастить суммарно почти 995 сантиметров искусственных ногтей и установить новый национальный рекорд.

Нетипичный сеанс маникюра состоялся в Броварах Киевской области ради нового рекорда Украины. Броварчанка Виктория Бондаренко на 18-м году работы в нейл-индустрии решила, что достаточно наращивать традиционные ногти.

Действующий же мировой рекорд по этой номинации принадлежит мужчине с искусственными ногтями длиной 121 см.

Кроме семьи и друзей, поддержать Викторию пришел еще один броварчанин-рекордсмен Василий Закревский. Слепой массажист установил рекорд Украины, 26 часов непрерывного массажа.

После фиксации рекорда мастерица сняла ногти и закрепила их на специальный браслет. До этого, ее модель попробовала пожить с 2-метровым маникюром, чесала голову, поднимала монетку с пола, и чистила картофель. В планах Виктории подаваться уже на мировой рекорд.

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