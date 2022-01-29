В прошлом году компания DC Comics выпустила комиксы писателя Тома Тейлора о сыне Супермена Кларка Кента - Джоне Кенте, который влюбляется в мужчину. После этого продажи комиксов буквально обвалились.

Об этом сообщает The Daily Wire.

По сюжету комикса "Супермен: сын Кал-Эла", Джон Кент завязал дружбу с репортером Джеем Накамурой, а потом и влюбляется в него.

Поначалу в компании радостно рапортовали, что такой сюжетный поворот вызвал невиданный интерес. Однако данные сайта отслеживания продаж ICv2 по всему миру указывают на то, что новинка нигде даже не вошла в топ-50 лидеров продаж.

Если в предыдущие годы первый комикс сезона всегда продавали в количестве более 100 тысяч экземпляров, то первый номер с обновленным супергероем-геем стартовал с отметки 68,8 тысяч экземпляров. После чего и без того низкие продажи упали вдвое: третий номер Джоне разошелся тиражом всего 34 тысяч экземпляров.

Между тем сценарист комиксов Том Тейлор заявил, что в очередном выпуске "Сына Кал-Эла" сделал его еще и борцом с изменением климата.

"Вопрос для Джона (и для нашей творческой группы) заключается в том, с чем сегодня должен бороться новый Супермен. Сможет ли семнадцатилетний Супермен сражаться с гигантскими роботами, не обращая внимания на климатический кризис? Конечно, нет", - пояснил сценарист.

Между тем обозреватели комиксов говорят, что на компании DC провал с Суперменом не скажется, так как львиную долю заработка ей приносят комиксы о Бэтмене.

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