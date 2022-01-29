В пятницу, 28 января, на центральном вокзале в Днепре во время замены ламп обвалилась люстра. Поскольку зона была оцеплена, никто не пострадал.

Однако теперь по стране пройдут проверки люстр на всех остальных вокзалах, передает "Укрзализныця".

"Компания запускает дополнительную, внеплановую проверку все подвесных освещающих устройств на железнодорожных вокзалах", - говорится в сообщении.

В то же время руководитель пассажирского направления "УЗ" Александр Перцовский заверил, что в компании придерживаются всех необходимых протоколов безопасности.

"Хочу заверить всех пассажиров и посетителей вокзалов, что сотрудники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, объективно имеющего высокий износ. Так, в частности, действуем на предупреждение с заменой и капитальными ремонтными лифтово-эскалаторными хозяйствами вокзалов. Главное — строгое следование указаниям работников вокзалов, особенно там, где продолжаются ремонтные работы", - сказал он.

Напомним, новогодняя елка на Центральном ЖД-вокзале Киева, по поводу распила средств на которой накануне возбудили уголовное дело, уже установлена.

"Страна" также рассказывала, что бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине можно получить не только в центрах вакцинации, но и на вокзалах в 18 городах страны.