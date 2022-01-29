Нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко вслед за главой своей фракции Давидом Арахамией раскритиковал западные СМИ, которые поднимают панику вокруг якобы подготовки вторжения России в Украину.

Устенко прокомментировал в Telegram статью Politico об опасениях Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты могут преднамеренно раздувать тему возможного вторжения России в страну, чтобы тем самым подготовить почву для сделки с Кремлем по Донбассу.

"По словам Politico, Западу не нравится, что наша команда не так реагирует на нагнетания западных СМИ о возможной угрозе вторжения. Я сильно извиняюсь, а как нам нужно реагировать, если наша разведка дает полностью противоположную информацию той, которая появляется на западе? Играть в поддавки? Начать тоже по чуть-чуть паниковать? Укреплять мешками с песком админздания, вывозить архивы, собирать добровольцев, объявлять возможную мобилизацию?" - комментирует Устенко.

"Такое поведение и подыгрывание истерии для нашей экономики будет равноценно вторжению. Мы ж все адекватно понимаем, что при сценарии общей паники курс гривни улетит в космос, бизнес начнет выводить деньги с любыми потерями, наши ценные бумаги станут стоить ноль, начнется массовая волна эвакуаций. Путин-то все равно не нападет, потому что на это есть ряд причин, а вот украинская экономика получит очередь из градов", — пишет Александр Устенко.

По его словам, западные СМИ не сильно разбираются в ситуации в Украине, зато активно разжигают панику.

"Наверное, хорошо сидя где-то комфортном и зажиточном небоскрёбе рисовать картинку Кабула или Дамаска из Киева, периодически путая его с Улан-Батором, а Славянск рисовать в Крыму. Давайте мыслить адекватно: есть очень тонкая грань, между готовиться, вооружаться, принимать важные законы, потому что у нас война идет уже 8 лет, и впадать в истерику и панику. Паника - эта половина болезни, спокойствие - это половина здоровья", - подытожил советник глава НБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен реакцией США на угрозу вторжения России. При этом глава Белого дома Джо Байден считает, что Киев недооценивает угрозу.

"Страна" также сообщала, что Зеленский снова заявил о необходимости ввести против России превентивные санкции для того, чтобы избежать эскалации.