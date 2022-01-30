Известный российский актер Леонид Куравлев скончался от остановки сердца. Об этом сообщают журналисты "ФАН" со ссылкой на свои источники.

"Да, (актер находился - Ред.) в хосписе, куда его перевели из Коммунарки (больница в поселке Коммунарка - Ред.). Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца", - рассказали журналистам.

Также стало известно, что Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении. Прощание хотят провести в Центральном доме кинематографистов, а сами похороны могут состояться 1-2 февраля.

Напомним, в России на 86-м году жизни после продолжительной болезни умер актер Леонид Куравлев.

Известно, что 10 января актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, а медики оценивали его состояние как тяжелое. Сперва в СМИ распространились слухи о положительном тесте на коронавирус у Куравлева, однако его сын опроверг опроверг эту информацию.

Также сообщалось, что 21 января артиста перевели в хоспис. Такое решение было принято после того, как в результате осмотра ему присвоили паллиативный статус (это значит, что у него есть неизлечимое заболевание, при котором можно только оказывать паллиативную помощь - то есть облегчать симптомы).

Как Куравлев был связан с Украиной и почему он оказался на "Миротворце" подробно писала "Страна". Примечательно, что на скандальном сайте отреагировали на смерть артиста словами о том, что "одним оккупантом меньше".