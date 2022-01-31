Организатором митинга под зданием Офиса Президента, о задержании которого сегодня сообщало МВД, является Юрий Голубан. В правоохранительных органах подтвердили данную информацию.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах..

Юрий Голубан - известная личность. Это бывший полковник полиции.

Голубан возлавлял подразделение полиции, которое дежурило на блокпосту в Славянске, где вечером 14 марта 2017 года произошел конфликт между правоохранителями и нардепом Владимиром Парасюком и сторонниками блокады Донбасса. В результате семь полицейских получили травмы.

16 марта 2017 президент Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" III степени.

15 марта того же года Голубан выступил с трибуны Рады, обвинив Парасюка в нападении на сотрудников полиции.

"В общем, Голубан - человек из системы МВД. Ещё один признак того, что вся эта история может быть провокацией и постановкой властей", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, мы детально рассказывали о том, как и зачем МВД разоблачило "кровавый майдан" против Зеленского.