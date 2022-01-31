Крупнейшая в Украине сеть газовых заправок на метане "Укравтогаз" с февраля закрывает все станции из-за высоких цен и неблагоприятной конъюнктуры на рынке.

Об этом сообщает официальный сайт "Укравтогаза" в понедельник, 31 января.

"С 01.02.2022 года вносятся изменения в режим и график работы АГНКС сети "Укравтогаз" – с 6:45 будет прекращена коммерческая заправка автотранспорта на АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации CNG, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной конъюнктуры рынка", – говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Станции прекращают работу на неопределенный период.

С метаном проблемы назревали давно.

Украинские маршрутки отказались от метана на волне его подорожания и перешли на обычный автогаз.

Напомним, что "Газпром" заявил о минимальных запасах газа в Украине и в Европе. По данным монополиста, в европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ предупредили о том, что конфликт России и Украины подтолкнет мир к инфляции и скачку цен на энергоносители.

Также мы писали, что к 2030 году в Украине хотят запретить ввоз автомобилей на дизеле и бензине.

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала, почему на заправках рекордно дорожает топливо и что будет с ценами дальше.